У лікарнях Львова перебувають 55 осіб з вогнепальними пораненнями – міська рада

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб.

Він зазначив, що від грудня 2013 року і до цього часу медичні заклади міста працюють в посиленому режимі, а медики Львова щоденно надають допомогу постраждалим на Майдані у Києві.

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«Пацієнти, постраждалі на Майдані, продовжують поступати. Сьогодні ми офіційно зареєстрували, що в заклади охорони здоров'я, які підпорядковані управлінню охорони здоров'я Львівської міської ради, звернулось 138 осіб, постраждалих під час останніх подій. З них госпіталізовано 86 осіб, з яких виписано 31 особу. На сьогодні на стаціонарному лікуванні в лікарні швидкої медичної допомоги та 8-й міській лікарні перебувають 55 осіб з вогнепальними ушкодженнями різних частин тіла (рук, ніг, голови). Стан усіх пацієнтів стабілізований. Більшість з них мають середню важкість, декілька осіб - у важкому стані», - зазначив Зуб.

Він також наголосив, що «у зв’язку з умовами, в яких працюють медичні заклади міста останні три місяці, статистичні дані про травмованих є неточними. І тому, управління охорони здоров’я Львівської міської ради звертається до громадян України, які були травмовані під час подій у місті Києві та отримували допомогу у медичних закладах міста Львова: зверніться у найкоротші терміни до лікарів, які вас лікували».

«Необхідно надати об’єктивні дані про особу. Це потрібно для того, щоб уточнити і коригувати інформацію у медичній документації. Точна інформація в медичній документації з часом допоможе в подальшому лікуванні та реабілітації від отриманих травм. Адже тоді пацієнти не завжди вказували, що були травмовані, побиті чи поранені на Майдані в період протестних акцій. Вони зазначали, що впали зі сходів, що їх побили невідомі. Зараз, коли ситуація стабілізувалась, є нагальна потреба, щоб усі вони звернулись до свого лікаря і щоб уся інформація про людину та обставини отримання травми була приведена у відповідність. Вона може знадобитись цій людині у майбутньому. Сподіваємось, що буде суд над тими людьми, які допустили таке масове побиття. І тоді всі ці дані можуть стати доказовою базою для цього», - сказав Володимир Зуб.