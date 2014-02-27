Ярош запевнив посла Ізраїлю в толерантності "Правого сектору"
26 лютого 2014 відбулася зустріч Посла Держави Ізраїль в Україні Реувена Дін Ель з керівництвом руху «Правий сектор» і його лідером Дмитром Ярошем.
Про це повідомляє посольство Ізраїлю.
Керівники руху проінформували Посла про свої погляди на майбутнє України і підкреслили, що рух дотримується толерантної політики щодо національних питань.
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Дмитро Ярош також підкреслив, що всі негативні явища, особливо антисемітизм, не тільки не підтримувалися «Правим сектором», але й надалі подавлятимуться всіма законними методами. Метою руху є побудова демократичної України, прозорість влади, протидія корупції та рівні можливості для всіх націй і народів, їх єднання для будівництва національної держави, де править народовладдя.
Сторони домовилися про створення «гарячої лінії» для запобігання провокаціям і узгодження питань, що виникатимуть.