В Національній академії медичних наук заявляють про рейдерський напад на них

“Під час нападу президент академії Андрій Сердюк під погрозами фізичної розправи був заблокований в приміщенні будівлі, внаслідок чого отримав серцевий напад і був госпіталізований у відділення кардіохірургії», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що, за «словами очевидців, нападом керували представники ЛЖВ Володимир Жовтяк і Дмитро Шерембей в супроводі невідомих, що представились активістами Євромайдану. Робітники академії, що були свідками нападу написали відповідну заяву в правоохоронні органи, але на сьогоднішній день безрезультатно”.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого у ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» повідомили, що президент НАМН України Сердюк написав заяву про звільнення. За їхньою інформацією, в приміщенні Президії НАМН України відбулася зустріч представників пацієнтських організацій ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», БФ «Пацієнти України», пацієнтів клініки Лавра з Президентом НАМН України Сердюком.

«На завершення зустрічі Андрій Сердюк написав заяву на звільнення з посади Президента», - йдеться в повідомленні.