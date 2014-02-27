Швейцарський уряд пообіцяв заблокувати рахунки Януковича

"Вчора Федеральна рада ухвалила рішення заморозити будь-які рахунки Януковича, знайдені в Швейцарії", сказав прес-секретар уряду Андре Сімонацці в заяві електронною поштою.

Його цитує Reuters.

Раніше в четвер, новий прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звинуватив уряд Януковича у розграбуванні державної скарбниці, кажучи, що $37 мільярдів кредиту Україні безслідно зникли.

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Швейцарський уряд каже, що нагадав банкам бути обачнішими у поводженні з українськими коштами.