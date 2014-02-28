Янукович прилетів в Ростов-на-Дону - ЗМІ

Про це повідомляє агентство «ДонІнформБюро» з посиланням на власні джерела.

За даними агентства, літак з Януковичем на борту приземлився на військовому аеродромі в північно-західній частині міста близько 22 години за московським часом (20 за київським) .

За інформацією, літак з Януковичем супроводжували винищувачі. Ймовірно, Янукович міг зупинитися в одному з приватних володінь в Ростові. Звідки прилетів літак з українським політиком, не уточнюється.

Раніше в четвер ЗМІ передали заяву Віктора Януковича про те, що він збирається провести 28 лютого в Ростові прес-конференцію. За даними «Інтерфаксу», Янукович звернувся до влади Росії з проханням забезпечити йому безпеку, і прохання було задоволене. Місце проведення прес-конференції не уточнюється. За даними «Нової газети», організацією заходу займається агентство «Інтерфакс», а допущені на неї будуть тільки ті журналісти, яких запросить агентство.

Місцезнаходження Януковича зараз невідоме. Зокрема, 26 лютого РБК повідомляло про те, що Янукович вже прибув у Росію і зупинився в Підмосков'ї, але ніяких офіційних підтверджень цієї інформації не надійшло.

Віктор Янукович називає себе єдиним легітимним президентом України. Раніше Верховна Рада України оголосила про його відсторонення від посади. Згідно з рішенням Ради, виконуючим обов'язки президента країни є Олександр Турчинов.

За матеріалами: Лента.ру, ДонИнформБюро