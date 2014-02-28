Меджліс покладає надії на гарантів української державності

Таку думку він висловив в ефірі кримськотатарського телеканалу ATR, пише Gazeta.ua.

Чубаров, зокрема, зазначив, що сьогодні Крим став експериментальним майданчиком, де обкатується сценарій російського керівництва з приводу того, якою має стати Україна.

"Цим майданчиком міг стати Харків. Він мав усі шанси, але став Крим. І це наше спільне нещастя", – заявив голова Меджлісу.

Він також висловив жаль з приводу того, що кримські політики стали провідниками цього експерименту.

"Провідниками на ниві сепаратизму, який несе суспільству просто страшні виклики і загрози. Я передбачаю, що протягом деякого часу (і це будуть місяці) Крим буде відчувати дуже велику турбулентність", – додав політик.

Разом з тим, говорячи про те, як повинна діяти Україна, він зазначив: "Є Будапештський меморандум, є гаранти української державності".