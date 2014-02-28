Меджліс покладає надії на гарантів української державності
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає події, пов'язані із захопленням будівель кримського парламенту та Ради міністрів, відпрацюванням сценарію російського управління Україною.
Таку думку він висловив в ефірі кримськотатарського телеканалу ATR, пише Gazeta.ua.
Чубаров, зокрема, зазначив, що сьогодні Крим став експериментальним майданчиком, де обкатується сценарій російського керівництва з приводу того, якою має стати Україна.
"Цим майданчиком міг стати Харків. Він мав усі шанси, але став Крим. І це наше спільне нещастя", – заявив голова Меджлісу.
Він також висловив жаль з приводу того, що кримські політики стали провідниками цього експерименту.
"Провідниками на ниві сепаратизму, який несе суспільству просто страшні виклики і загрози. Я передбачаю, що протягом деякого часу (і це будуть місяці) Крим буде відчувати дуже велику турбулентність", – додав політик.
Разом з тим, говорячи про те, як повинна діяти Україна, він зазначив: "Є Будапештський меморандум, є гаранти української державності".