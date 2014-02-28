У Держдумі Росії працюють над спрощенням процедури приєднання нових територій - ЗМІ

У той же час в конфлікт навколо Криму, значну частину населення якого складають татари, самостійно включився вже існуючий суб'єкт РФ - Татарстан.

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А глава думського комітету з безпеки Ірина Ярова вважає події на Україні хорошим приводом для введення кримінального покарання за реабілітацію нацизму.

Про це повідомляє Комерсант-Україна.

За словами джерел на Охотному ряду, поправки в закон 2001 року "Про порядок прийняття в РФ і утворення в її складі нового суб'єкта РФ" ініціює фракція "Справедлива Росія".

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Зараз ст. 4 закону ("Умови прийняття в РФ нового суб'єкта") передбачає, що рішення про приєднання до РФ іншої країни або її частини здійснюється "за взаємною згодою РФ та цієї іноземної держави", яке підтверджується міжнародним договором. Цю процедуру пропонується спростити так, що для приєднання території буде достатньо "волевиявлення народу", вираженого, наприклад, у формі референдуму.

Те, що такий законопроект "вноситься в Думу", підтвердив перший заступник голови фракції справоросів Михайло Ємельянов. Перший віце-спікер Держдуми від "Єдиної Росії" Олександр Жуков вчора заявив, що "не тільки фракціями, але і в адміністрації президента, і в уряді" опрацьовується питання про спрощений порядок надання російського громадянства громадянам СНД.

А після того як депутати "на місці ознайомляться з ситуацією", Дума вирішить і питання про доцільність проведення спеціального засідання щодо ситуації на Україні, сказав він. Оскільки "все змінюється дуже швидко", це може статися в найближчі дні у позаплановому порядку, припускає співрозмовник в Думі.