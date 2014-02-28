До Севастополя прибули російські військові вертольоти - ЗМІ
12:10, 28 лютого 2014Політика
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Припускають, що на одному з вертольотів в місто міг прибути Янукович.
ЗМІ повідомляють про прибуття до Севастополя російських вертольотів
До Севастополя вранці 28 лютого приземлилися 8 військових вертольотів з Анапи, повідомляє ZN.ua з посиланням на джерело.
Джерело не виключило, що на одному з них у місто міг прибути президент-утікач Віктор Янукович.
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Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров підтвердив інформацію про прибуття в Крим восьми російських вертольотів. За словами Чубарова, інформація про перебування на борту одного з вертольотів Януковича поки не підтверджена і на даний момент перевіряється.
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