ЗМІ повідомили місце проведення прес-конференції Януковича в Ростові-на-Дону
12:30, 28 лютого 2014Політика
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Прес-конференція Віктора Януковича, який заявив про свою легітимність як президента України, пройде в п'ятницю в Ростові-на-Дону в залі "Аметист" виставкового центру "Вертолекспо".
Янукович виступить у ростовському виставковому центрі
Як повідомили в оточенні глави української держави, час початку заходу - 17.00 мск, передає РІА «Новости».
На прес-конференцію будуть допущені представники ЗМІ лише за пред'явленням ними редакційного посвідчення і після проходження ними відповідної перевірки безпеки.
Орієнтовна тривалість прес-конференції - 1 година.
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