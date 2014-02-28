ЗМІ повідомили місце проведення прес-конференції Януковича в Ростові-на-Дону

12:30, 28 лютого 2014
Політика
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Прес-конференція Віктора Януковича, який заявив про свою легітимність як президента України, пройде в п'ятницю в Ростові-на-Дону в залі "Аметист" виставкового центру "Вертолекспо".

Янукович выступит в ростовском выставочном центре

Як повідомили в оточенні глави української держави, час початку заходу - 17.00 мск, передає РІА «Новости».

На прес-конференцію будуть допущені представники ЗМІ лише за пред'явленням ними редакційного посвідчення і після проходження ними відповідної перевірки безпеки.

Орієнтовна тривалість прес-конференції - 1 година.

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