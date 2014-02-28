ГПУ оприлюднила список осіб, яких вимагає негайно затримати
Генеральна прокуратура України вимагає від нових очільників Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України негайно затримати осіб, які причетні до масових вбивств активістів у центрі міста Києва в період з 18 по 22 лютого поточного року. Термін виконання вказаного доручення – 10 діб.
Про це повідомляє Відділ взаємодії із засобами масової інформації прес-служби Генеральної прокуратури України.
Серед осіб, які розшукуються:
Екс - керівник СБУ – Олександр Якименко,
Екс - керівник МВС – Віталій Захарченко,
Екс - заступник міністра внутрішніх справ – Віктор Ратушняк,
Екс - керівник спецпідрозділу «Беркут» – Сергій Кусюк,
Колишній командуючий внутрішніми військами МВС – Станіслав Шуляк,
Колишній Генеральний прокурор України – Віктор Пшонка,
Колишній голова Адміністрації Президента – Андрій Клюєв,
Колишній заступник голови Адміністрації Президента Андрій Портнов,
Колишній Міністр юстиції – Олена Лукаш,
Колишній керівник спецпідрозділу СБУ «Альфа» – Олег Присяжний.
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Згідно з даними слідчого підрозділу Генеральної прокуратури, всього розшукуються 24 особи – це колишні керівники і співробітники МВС та СБУ.
Як повідомлялося раніше, органи прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактами вбивств цивільних учасників акцій протесту за ознаками складів злочину, передбачених ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. В ході слідства здобуті достатні дані, які вказують на причетність до вчинення вбивств 74 осіб із застосуванням вогнепальної зброї.