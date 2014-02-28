ГПУ оприлюднила список осіб, яких вимагає негайно затримати

Про це повідомляє Відділ взаємодії із засобами масової інформації прес-служби Генеральної прокуратури України.

Серед осіб, які розшукуються:

Екс - керівник СБУ – Олександр Якименко,

Екс - керівник МВС – Віталій Захарченко,

Екс - заступник міністра внутрішніх справ – Віктор Ратушняк,

Екс - керівник спецпідрозділу «Беркут» – Сергій Кусюк,

Колишній командуючий внутрішніми військами МВС – Станіслав Шуляк,

Колишній Генеральний прокурор України – Віктор Пшонка,

Колишній голова Адміністрації Президента – Андрій Клюєв,

Колишній заступник голови Адміністрації Президента Андрій Портнов,

Колишній Міністр юстиції – Олена Лукаш,

Колишній керівник спецпідрозділу СБУ «Альфа» – Олег Присяжний.

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Згідно з даними слідчого підрозділу Генеральної прокуратури, всього розшукуються 24 особи – це колишні керівники і співробітники МВС та СБУ.

Як повідомлялося раніше, органи прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактами вбивств цивільних учасників акцій протесту за ознаками складів злочину, передбачених ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. В ході слідства здобуті достатні дані, які вказують на причетність до вчинення вбивств 74 осіб із застосуванням вогнепальної зброї.