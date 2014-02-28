Янукович не зміг притомно пояснити, як він потрапив у Росію

Екс-президент Віктор Янукович заявив, що потрапив на територію Росії "завдяки патріотично налаштованим офіцерам". Про це він повідомив представникам ЗМІ під час прес-конференції в Ростові-на-Дону.

"У Росію я потрапив завдяки патріотично налаштованим офіцерам. Я б сказав так. [Офіцерам - УНІАН], які виконали свій обов'язок і допомогли мені зберегти життя", - заявив він.

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Також Янукович зазначив, що поки не зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Я з ним розмовляв по телефону після того, як потрапив на територію Росії. Ми домовилися про зустріч, як тільки буде у нього можливість", - додав Янукович.

На питання журналістів, чому екс-президент опинився саме в Ростові-на-Дону, Янукович зазначив, що недалеко від цього міста проживає його старий друг.

"Я приїхав, щоб знайти у нього хоча б тимчасовий притулок. На цей час", - сказав він.

Раніше президент повідомив, що він залишив Україну після того, як членам його сім'ї почали надходити дзвінки.

"Я отримав дзвінки від членів моєї сім'ї. Про те, що навіть молодшого онука занесли в список людей, яких потрібно "люструвати", - заявив екс-президент України.