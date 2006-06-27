Регіони розповсюджують серед депутатів свій ультиматум

Станом на 10.30 засідання Верховної Ради не розпочалося через блокування представниками фракції Партії регіонів всіх підходів до президії та трибуни.

Як передає кореспондент УНІАН, у кулуарах парламенту розповсюджують текст ультиматуму, висунутий учора Партією регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня Партія регіонів оприлюднила ультиматум з вимогою чітко дотримуватися Конституції України та Регламенту Верховної Ради під час обрання керівних органів парламенту та Кабінету Міністрів і розподілу парламентських комітетів.

В документі говориться, що Партія регіонів вимагає обрання голови ВР України у рамках регламенту і Конституції, що передбачає таємне голосування і виключає будь-яке пакетне голосування.

Партія регіонів також вимагає розподілу парламентських комітетів з обов’язковим дотриманням принципу пропорційності представництва всіх депутатських фракцій, керівництво основними парламентськими комітетами, контролюючими органами на кшталт Рахункової палати, участь в управлінні регіонами, де вони перемогли.

Крім того, “регіонали” вимагають внесення пропозиції та призначення прем’єр-міністра згідно з Конституцією України; складення присяги суддів Конституційного Суду згідно з вимогами закону «Про Конституційний Суд України» і негайного припинення незаконного сумісництва посадовців з депутатськими повноваженнями.

Представники Партії регіонів заявляли, що блокуватимуть роботу парламенту, якщо її вимоги не будуть виконані.