Регіони розповсюджують серед депутатів свій ультиматум
Робота парламенту заблокована
Станом на 10.30 засідання Верховної Ради не розпочалося через блокування представниками фракції Партії регіонів всіх підходів до президії та трибуни.
Як передає кореспондент УНІАН, у кулуарах парламенту розповсюджують текст ультиматуму, висунутий учора Партією регіонів.
Як повідомляв УНІАН, 26 червня Партія регіонів оприлюднила ультиматум з вимогою чітко дотримуватися Конституції України та Регламенту Верховної Ради під час обрання керівних органів парламенту та Кабінету Міністрів і розподілу парламентських комітетів.
В документі говориться, що Партія регіонів вимагає обрання голови ВР України у рамках регламенту і Конституції, що передбачає таємне голосування і виключає будь-яке пакетне голосування.
Партія регіонів також вимагає розподілу парламентських комітетів з обов’язковим дотриманням принципу пропорційності представництва всіх депутатських фракцій, керівництво основними парламентськими комітетами, контролюючими органами на кшталт Рахункової палати, участь в управлінні регіонами, де вони перемогли.
Крім того, “регіонали” вимагають внесення пропозиції та призначення прем’єр-міністра згідно з Конституцією України; складення присяги суддів Конституційного Суду згідно з вимогами закону «Про Конституційний Суд України» і негайного припинення незаконного сумісництва посадовців з депутатськими повноваженнями.
Представники Партії регіонів заявляли, що блокуватимуть роботу парламенту, якщо її вимоги не будуть виконані.