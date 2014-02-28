Швейцарія оприлюднила список колишніх українських посадовців, чиї рахунки будуть заблоковані

Про це йдеться у повідомленні на сайті Федеральної ради Швейцарії.

До списку потрапили такі колишні українські можновладці: Сергій Арбузов, Микола Азаров, Раїса Богатирьова, Михайло Добкін, Юрій Іванющенко, Геннадій Кернес, Олександр Клименко, Андрій та Сергій Клюєви, Борис Колесніков, Юрій Колобов, Володимир Козак, Олена Лукаш, Микола Присяжнюк, Віктор Пшонка, Едуард Ставицький, Олександр Єфремов, Віталій Захарченко, а також Віктор та Олександр Янукович.