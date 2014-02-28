Ярош веде перемовини щодо його призначення замглави СБУ- журналіст

Журналист Мустафа Найем стверджує, що лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош веде перемовини щодо його призначення заступником голови СБУ.

"За останньою інформацією, лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош відмовився від поста заступника секретаря РНБО і зараз ведуться переговори про його призначення заступником голови СБУ", - написав Мустафа Найєм на своїй сторінці соцмережі Facebook.

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