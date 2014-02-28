Ярош веде перемовини щодо його призначення замглави СБУ- журналіст

19:26, 28 лютого 2014
Політика
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Журналист Мустафа Найем стверджує, що лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош веде перемовини щодо його призначення заступником голови СБУ. 

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"За останньою інформацією, лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош відмовився від поста заступника секретаря РНБО і зараз ведуться переговори про його призначення заступником голови СБУ", - написав Мустафа Найєм на своїй сторінці соцмережі Facebook.

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