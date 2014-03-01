Меджліс заявляє про захоплення Кіровського військового аеродрому
01:41, 01 березня 2014Політика
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У Криму в ніч на суботу захоплений Кіровський військовий аеродром
Меджліс заявляє про захоплення кіровського військового аеродрому фото ТСН
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила прес-секретар Меджлісу кримських татар Ліля Муслімова.
"Голова кіровського регіонального меджлісу Екрем Абдульвапов повідомив по телефону таке: Кіровський військовий аеродром захоплено. 16 військових вантажівок битком забиті солдатами в'їхали на територію аеродрому. Вантажівки їхали в супроводі 2-3 хаммерів", - написала вона.
Крім того, надійшла інформація від журналістів із Севастополя про те, що приблизно в 2:30 ночі готується захоплення загону морської охорони в Балаклаві.
За даними джерела УНІАН, о 21.30 приблизно 30 БТРів і вантажних машин були помічені на ялтинській об'їзній близько Сімферополя.Техника прямувала на південь Криму.
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