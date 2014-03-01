Меджліс заявляє про захоплення Кіровського військового аеродрому

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила прес-секретар Меджлісу кримських татар Ліля Муслімова.

"Голова кіровського регіонального меджлісу Екрем Абдульвапов повідомив по телефону таке: Кіровський військовий аеродром захоплено. 16 військових вантажівок битком забиті солдатами в'їхали на територію аеродрому. Вантажівки їхали в супроводі 2-3 хаммерів", - написала вона.

Крім того, надійшла інформація від журналістів із Севастополя про те, що приблизно в 2:30 ночі готується захоплення загону морської охорони в Балаклаві.

За даними джерела УНІАН, о 21.30 приблизно 30 БТРів і вантажних машин були помічені на ялтинській об'їзній близько Сімферополя.Техника прямувала на південь Криму.