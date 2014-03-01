Дипломат запропонував закрити Генконсульство Росії в Криму

Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

"Україна далеко не вичерпала всі дипломатичні зусилля і дипломатичні засоби реагування на цю ситуацію. Є абсолютно мзсівські способи це робити - вони не вичерпані", - сказав він.

"Я б запропонував би міністрові закордонних справ розглянути можливість закриття російського Генконсульства у Сімферополі, для того, щоб воно не здійснювало провокаційних дій. Ми можемо пожертвувати кількома своїми Генконсульствами в РФ. Є дуже багато чого ми можемо і будемо робити для того, щоб не реагувати військовими способами ", - додав дипломат.