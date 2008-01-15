Яценюк попросив депутатів правильно оформляти законопроекти

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК назвав законопроекти, які парламент повинен ухвалити у першу чергу.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні ВР він запропонував, щоб у першочерговому порядку було розглянуто проект закону про ратифікацію угоди між Україною та Європейським співтовариством про спрощення оформлення віз.

Також, за словами А.ЯЦЕНЮКА, як ключовий законопроект мають бути прийняті зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо порушень Правил дорожнього руху, зокрема підвищення штрафів.

Крім того, голова ВР наголосив на необхідності прийняття «по суті нову редакцію» закону про державні закупівлі.

Також А.ЯЦЕНЮК зауважив, що парламент повинен прийняти зміни до закону про Кабінет міністрів України, і законопроект, встановлює норму про імперативний мандат.

Крім того, він запропонував парламенту продовжити сесію на один тиждень, і при цьому в середу та четвер поточного тижня працювати в комітетах, оскільки уже на сьогодні зареєстровано 631 законопроект і 438 із них передані для розгляду в комітети.

Також А.ЯЦЕНЮК попросив народних депутатів правильно оформляти законопроекти, які вони подають на розгляд парламенту.

Він повідомив, що повернув 12 законопроектів – ініціатив народних депутатів через неправильне оформлення. Голова ВР підкреслив, що йдеться про відсутність під цими законопроектами підписів народних депутатів, а є лише їхні факсиміле. Спікер наголосив, що така практика, коли законопроекти готує помічник, а народний депутат навіть не ставить свого підпису, «є м’яко кажучи некоректною до самих себе».

Крім того, А.ЯЦЕНЮК запропонував парламенту сьогодні не розглядати спірні питання.