Кораблі українського ВМФ не залишали Севастополь (спростування, доповнена)

20:51, 01 березня 2014
Політика
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Кораблі ВМФ України не залишали Севастополь, російське агентство РИА Новости подало неправдиву інфоормацію

Всі кораблі українського флоту знаходяться у Севастополі.

Про це на своій сторінці Facebook пише колишній морський офіцер, журналіст Мирослав Мамчак.

"Як повідомив один з членів екіпажу фрегата, Гетьман Сагайданий знаходиться відповідно до плану в Греції в порту на о. Крит і на кораблі все нормально", - повідомив він.

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