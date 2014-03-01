Кораблі українського ВМФ не залишали Севастополь (спростування, доповнена)
20:51, 01 березня 2014Політика
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Кораблі ВМФ України не залишали Севастополь, російське агентство РИА Новости подало неправдиву інфоормацію
Всі кораблі українського флоту знаходяться у Севастополі.
Про це на своій сторінці Facebook пише колишній морський офіцер, журналіст Мирослав Мамчак.
"Як повідомив один з членів екіпажу фрегата, Гетьман Сагайданий знаходиться відповідно до плану в Греції в порту на о. Крит і на кораблі все нормально", - повідомив він.
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