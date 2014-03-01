У Херсоні на одній площі мітингували євромайданівці та прихильники Росії

У Херсоні сьогодні на площі Свободи відбулися два мітинги протилежної спрямованості.

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку, орієнтовно о 12:30, на анонсований як Південно-Східний мітинг, до залишків пам'ятника Леніну прийшли, згідно з їх заявами, антифашисти і прихильники Росії.

Всього на площі зібралося від 300 до 400 активістів, з прапорами "Русского единства", "КОБ", Комуністичної партії України та Росії. Водночас, мітингувальники принесли і кілька прапорів України, які незабаром згорнули.

Серед мітингувальників було багато комсомольців з Херсона і Генічеська, а також, не місцеві люди. Відомих в Херсоні політиків на цьому мітингу помічено не було.

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Люди скандували: "Росія! Росія!". П'єдестал пам'ятника обклеїли антифашистськими і антинатовськими плакатами і гаслами.

Неподалік від площі Свободи були помічені кілька автобусів з одеськими номерами.

Навколо мітингу проросійських сил і будівлі Херсонської облдержадміністрації було багато міліції. Під час мітингу біля будівлі Херсонської ОДА стояли представники місцевої Самооборони.

Помітингувавши до 14:30 проросійські сили несподівано розійшлися. До 15:00 перед шеренгою міліції залишилися не більше 15 осіб.

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Перед завершенням мітингу було оголошено, що завтра, 2 березня, о 12:00 на цьому ж місці пройде ще один мітинг, на якому буде оголошено про подальший план дій.

Паралельно з мітингом біля пам'ятника, біля входу в будівлю ОДА свій мітинг зібрали місцеві євромайданівці. На цей мітинг також прийшли від 300 до 400 осіб. Люди стояли з національними прапорами, а також з прапорами "Батьківщини", "Свободи", «УДАРу».

Перед присутніми виступили: народний депутат, голова Київської міської організації "Батьківщини" Юрій Одарченко, голова обласної "Свободи" Олег Гаврилко, депутати Херсонської міськради Віктор Гаврилюк («Батьківщина»), Андрій Гордєєв («УДАР») та інші.

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Представники Самооборони Євромайдану повідомили, що їм відомо про плани нападу на будівлю ОДА, а також, що вони знають про переміщення бойовиків, які приїхали в Херсон, навколо площі Свободи. Однак, представники Самооборони запевнили, що в будівлі достатньо сил для нейтралізації будь-яких атак. І навіть висловили "вдячність" екс-губернатору Миколі Костяку за проведену роботу - установку грат на вікнах, зміцнення всіх бічних входів в ОДА барикадами і т.п.

На мітинг під ОДА також прийшли представники обласної організації "Молодих регіонів", вони заявили, що готові захищати облдержадміністрацію.

Якихось сутичок або протистоянь міліція сьогодні не зафіксувала.