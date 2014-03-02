Обама обговорив з Путіним проблему України: перший стурбований, другий погрожує

Як повідомляє прес-служба Кремля, були детально обговорені різні аспекти екстраординарної ситуації на Україні.

«У відповідь на виявлену Бараком Обамою стурбованість планами можливого використання російських Збройних Сил на території України Володимир Путін привернув увагу до провокаційних, злочинних дій ультранаціоналістичних елементів, які підбурує нинішня влада в Києві», - повідомляє прес-служба Кремля.

«Президент Росії акцентував наявність реальних загроз життю і здоров'ю громадян Росії і численних співвітчизників, які перебувають на українській території. Володимир Путін підкреслив, що у разі подальшого поширення насильства на східні регіони України та Крим Росія залишає за собою право захищати свої інтереси і російськомовне населення, яке там проживає», - наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що Путіну дзвонив президент Франції Франсуа Олланд.

Як стверджується в повідомленні, «на прохання Франсуа Олланда Володимир Путін поділився оцінками кризової ситуації, що склалася в Україні. Підкреслив наявність реальних загроз життю громадян Росії і наших співвітчизників».

Після чого «президенти Росії і Франції обмінялися думками про шляхи можливого врегулювання становища на Україні. Домовилися про продовження контактів».