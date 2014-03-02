Джемільов вважає, що надзвичайний стан необхідно вводити не на всій території України

Колишній голова Меджлісу кримських татар, народний депутат від “Батьківщини” Мустафа Джемільов вважає, що у разі введення надзвичайного чи воєнного стану це має бути не по всій території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Джемільов сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання стосовно того, які сьогодні рішення повинен ухвалити парламент для стабілізації ситуації.

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“Вочевидь, депутати і депутатські фракції, - кожен буде пропонувати своє рішення, а потім будемо на основі цих пропозицій формулювати якесь загальне рішення, яке має бути підтримано більшістю”, - сказав депутат.

На запитання, чи він особисто схиляється до запровадження надзвичайного, або ж воєнного стану, Джемільов сказав: “Ні те, ні інше”.

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“Воєнний стан чи надзвичайний стан — він має бути не по всій країні - у тих регіонах, де це необхідно”, - сказав він.