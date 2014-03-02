Аваков: Російські військові заявляють, що прибули охороняти військові частини «від екстремістів»

До військових з'єднань внутрішніх військ прибули групи військових РФ, які заявили, що прибули охороняти військові частини «від екстремістів».

Про це в. о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков пише на своїй сторінці в Facebook.

"По всій території Криму в частині внутрішніх військ перебувають емісари та військові чини Російської Федерації з пропозицією прийняти російське громадянство та негайно отримати російські паспорти. Звернення направлено на вищий та середній офіцерський склад військ", - пише Аваков.

Аваков зазначає, що до всіх військових з'єднань внутрішніх військ прибули групи російських військових. Вони заявили, що прибули охороняти військові частини «від екстремістів».

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"Попросилися ночувати і мати доступ до води, туалету тощо на території частини, так як «були спішно спрямовані, і не мають нормальних «умов», - пише в. о. Глави МВС.

Аваков зазначає: військових РФ повідомили, що українські військові частини не потребують «захисту від екстремістів». Також їх попередили, що в разі несанкціонованого проникнення на територію військової частини з боку російських військових, буде застосовуватися бойова зброя відповідно до статуту караульної служби.

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Також Арсен Аваков підкреслює, що всі військові частини Криму другу добу знаходяться в режимі підвищеної боєготовності. У той же час, українські солдати орієнтовані на недопущення військового конфлікту із застосуванням бойової зброї.

"У разі нападу на українських військових - вся відповідальність за наслідки такої провокації буде нести нападаюча сторона", - пише Аваков.

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Арсен Аваков зазначає, що не дивлячись на інформацію, яку поширюють російські джерела, на території Криму немає сил регулярної української армії або МВС, що «загрожують громадянам російської федерації» або «російськомовному населенню». Також немає ніяких загонів Самооборони Майдану.