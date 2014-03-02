У ВР тривають консультації між депутатами, РНБО і послами – Кожем’якін

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав у коментарі журналістам.

Він зазначив, що наразі у парламенті зібралася велика кількість депутатів. Зокрема з фракції «Батьківщина» - «майже всі», також присутні представники КПУ та Партії регіонів.

«Зараз ідуть консультації представників груп і керівників фракцій з членами Ради національної безпеки і оборони, з послами. Розпочато засідання (засідання парламенту – УНІАН)», - сказав депутат.

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Він також наголосив, що сьогодні можна ще керуватися дипломатичними, політичними та моральними інструментами, «зробити так, щоб не було протистояння і кровопролиття».

Відповідаючи на запитання щодо порядку денного закритого засідання парламенту, Кожем’якін, зокрема зазначив, що наразі представники груп і фракцій разом із представниками силових відомств та міжнародних організацій приймають рішення щодо питань, які розглядатимуться.

Кожем’якін також повідомив журналістам, що наразі у ВР зареєструвалися 260 народних депутатів.