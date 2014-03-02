Парубій закликав військовозобов'язаних українців взяти участь у навчальних зборах

Як передає кореспондент УНІАН, про це Парубій сказав під час брифінгу стосовно рішення РНБО від 1 березня щодо невідкладних заходів для забезпечення національної безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.

Він нагадав, що третім пунктом рішення передбачено: «Міністерству оборони України організувати і провести навчальні збори з військовозобов'язаними в необхідних обсягах у час і строки, визначені Генеральним штабом Збройних Сил України».

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«Тобто, мобілізаційні пункти, воєнкомати викликають тих людей, тих військовозобов’язаних, які зараз необхідні для Міністерства оборони України», - сказав Парубій.

Він закликав усіх військовозобов’язаних, яких викликають, прибути у визначений час й у визначені місця, куди їх запрошують з воєнкоматів.

«Нам потрібне єдине військо. Ми вважаємо, що дисципліна і скоординованість дій зараз вкрай важлива і необхідна для того, щоб у цей непростий для нашої держави час ми могли діяти скоординовано, злагоджено», - сказав секретар РНБО і додав, що на даному етапі це один із принципових моментів.