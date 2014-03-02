Президент Франції обговорив ситуацію в Україні з Обамою, Ромпеєм і Меркель

Про це повідомляє офіційний сайт Президента Франції.

У повідомленні йдеться, що перед лицем зростання ризиків, пов'язаних з рішенням Ради Федерацій Росії уповноважити відправку російських військ, Президент Франції підкреслив важливість єдиної позиції, яка б грунтувалася на поважанні територіальної цілісності і суверенітету України, підтримці українського уряду, відповідального за проведення виборчого процесу, і визнанні прав різних співтовариств в Україні, що пов'язують її з Росією.

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Президент Франції обговорив також ситуацію з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомивши його про свою глибоку стурбованість, закликавши уникати будь-якого застосування сили, а також шукати з міжнародним співтовариством рішення виходу з кризи.