Президент Франції обговорив ситуацію в Україні з Обамою, Ромпеєм і Меркель
Президент Франції Франсуа Олланд обговорив з Президентом США Бараком Обамою, Президентом Європейської ради Германом ван Ромпеєм і Канцлером ФРН Ангелою Меркель серйозну і тривожну ситуацію, що склалася в Україні.
Про це повідомляє офіційний сайт Президента Франції.
У повідомленні йдеться, що перед лицем зростання ризиків, пов'язаних з рішенням Ради Федерацій Росії уповноважити відправку російських військ, Президент Франції підкреслив важливість єдиної позиції, яка б грунтувалася на поважанні територіальної цілісності і суверенітету України, підтримці українського уряду, відповідального за проведення виборчого процесу, і визнанні прав різних співтовариств в Україні, що пов'язують її з Росією.
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Президент Франції обговорив також ситуацію з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомивши його про свою глибоку стурбованість, закликавши уникати будь-якого застосування сили, а також шукати з міжнародним співтовариством рішення виходу з кризи.