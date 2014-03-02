Глава місії України при ЄС сподівається на тиск Євросоюзу на Росію через Крим

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві Єлісєєва, переданій агенству Місією України при ЄС.

"Єлісєєв сподівається, що за результатами засідання, ЄС не обмежиться лише політичними заявами, а виявить рішучість у своїй реакції на протиправні дії Російської Федерації. Росія має чітко розуміти наслідки порушення норм міжнародного права", - йдеться у повідомленні Місії України при ЄС.

Посол Єлісєєв також вважає, що в разі, якщо Росія продовжить вдаватися до протиправних дій на українській території, ігноруючи позицію світової спільноти, Брюссель "має вжити конкретних заходів тиску політичного, економічного та гуманітарного характеру".

Раніше Єлісєєв направив листа Верховному представнику ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон з проханням провести термінове засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ через дії Росії у Криму. Засідання Ради ЄС заплановане на 13.00 у понеділок (14.00 за Києвом).