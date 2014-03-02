Уряд знайшов можливість для фінансового забезпечення ЗСУ – Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав під час брифінгу.

Він відзначив, що парламент, зокрема, визначив, що на території Автономної Республіки Крим діють виключно Конституція України і закони України.

«Це означає, що будь-хто, хто приймає рішення і виконує ці рішення на території автономії, повинні здійснювати це виключно в межах законодавства України», - сказав прем’єр-міністр.

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Також, додав Яценюк, парламент ухвалив рішення про необхідність забезпечення Збройним Силам до фінансування для формування обороноздатності Збройних Сил.

Окремо Яценюк зазначив, що розпочато перевірки стану Збройних Сил і правоохоронної системи України. «Протягом останніх чотирьох років, як проти правоохоронної системи, так і проти спеціальних служб і Міністерства оборони України, усіх військових формувань здійснювалася цілеспрямована диверсія по підриву обороноздатності держави. Цим буде займатися Військова прокуратура і Генеральна прокуратура України», - сказав Яценюк і додав, що, незважаючи на таку підривну діяльність і катастрофічну ситуацію з державними фінансами, уряд знайшов можливість для фінансового забезпечення на цей «дуже складний період» ЗСУ.