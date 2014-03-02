Російські військові оточили військову частину в Керчі (фото)

Солдати одягнені у військову форму Російської Федерації і кажуть що вони з Росії. По периметру частині розташувалися бійці з автоматами. Активних дій вони поки не роблять.

За воротами військової частини українські військові поставили бронетранспортер. У КПП стоять протитанкові та автомобільні загорождения.

Заступник командира військової частини А-0669 морської піхоти Олексій Нікіфоров повідомив журналістам, що командування частини спілкувалося з російськими військовими. Російські військові заявили, що збираються разом охороняти її. Ситуація в частині знаходиться під контролем, паніки немає. Сторонніх осіб на території частини немає. Особовий склад готовий виконувати завдання керівництва. Окремо командир повідомив, що чутки про те, що батальйон здався або роззброївся - не відповідають дійсності.

Керчь.fm