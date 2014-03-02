Українські моряки не дали російському спецназу вивезти зброю з частини в Севастополі

Про це повідомляється на офіційному відеоканалі незалежного морського порталу «Sea Breeze» (Navy News).

Як наголошується в повідомленні, вранці російські спецназівці проникли на територію частини і захопили зброю. Однак вивезти її не змогли: моряки заблокували виїзд російського КАМАЗа бронетранспортером БТР-80.

Офіцери ВМСУ стали живим щитом навколо бронетранспортера і не дали російським військовим відбуксирувати його в бік.

«Незважаючи на те, що росіяни двічі стріляли з автомата в повітря, українські військові не відступили і не піддалися на провокацію силового сценарію. Таким чином вдалося прийти до компромісу: російський спецназ залишив територію військової частини, а КАМАЗ зі зброєю в супроводі українських військових відправлений на 174-ма базу зберігання ВМС України», - повідомляє портал.