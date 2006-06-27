Порошенко, Кінах, Стретович: як розподілилися голоси у фракції

За кандидатуру Петра ПОРОШЕНКА на посаду голови Верховної Ради проголосували 55 членів фракції «Наша Україна».

Про це повідомив УНІАН член фракції «Наша Україна» Михайло ПОЖИВАНОВ. (Всього у фракції “Наша Україна” 80 депутатів – УНІАН).

Він також зазначив, що 7 членів фракції утримались від голосування.

М.ПОЖИВАНОВ повідомив, що під час рейтингового голосування за кандидатуру Анатолія КІНАХА було віддано 11 голосів, а за кандидатуру Володимира СТРЕТОВИЧА – 8, після чого В.СТРЕТОВИЧ зняв свою кандидатуру з голосування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні фракції “Наша Україна” було прийнято рішення висувати на посаду голови Верховної Ради кандидатуру П.ПОРОШЕНКА.