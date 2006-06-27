Порошенко, Кінах, Стретович: як розподілилися голоси у фракції
11:05, 27 червня 2006Політика
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Переміг Порошенко
За кандидатуру Петра ПОРОШЕНКА на посаду голови Верховної Ради проголосували 55 членів фракції «Наша Україна».
Про це повідомив УНІАН член фракції «Наша Україна» Михайло ПОЖИВАНОВ. (Всього у фракції “Наша Україна” 80 депутатів – УНІАН).
Він також зазначив, що 7 членів фракції утримались від голосування.
М.ПОЖИВАНОВ повідомив, що під час рейтингового голосування за кандидатуру Анатолія КІНАХА було віддано 11 голосів, а за кандидатуру Володимира СТРЕТОВИЧА – 8, після чого В.СТРЕТОВИЧ зняв свою кандидатуру з голосування.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні фракції “Наша Україна” було прийнято рішення висувати на посаду голови Верховної Ради кандидатуру П.ПОРОШЕНКА.
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