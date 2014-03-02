Турчинов призначив Валерія Гелетея начальником УДО
15:46, 02 березня 2014Політика
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Виконуючий обов`язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов призначив Валерія Гелетея начальником Управління державної охорони України.
Відповідний указ розміщено на офіційному Інтернет представництві в.о.Президента України.
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Як відомо, Гелетей вже обіймав цю посаду за часів президентства Віктора Ющенка.
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