Турчинов призначив Валерія Гелетея начальником УДО

Виконуючий обов`язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов призначив Валерія Гелетея начальником Управління державної охорони України.

Відповідний указ розміщено на офіційному Інтернет представництві в.о.Президента України. Читайте такожСитуація в Криму залишається дуже напруженою — Турчинов Як відомо, Гелетей вже обіймав цю посаду за часів президентства Віктора Ющенка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter