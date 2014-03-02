Грузини готові створювати сотні й батальйони, щоб захищати Україну

Про це сьогодні під час Народного віче на Майдані Незалежності в Києві повідомив один з колишніх членів уряду Грузії, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, він спілкувався в Україні зі своїми співвітчизниками, які сказали йому про готовність створювати сотні й батальйони. У той же час він повідомив, що серед тих, хто зараз проживає в Грузії, також є ті, хто готовий прийти на допомогу українцям, щоб воювати за її свободу і за свободу всієї Європи, щоб «путінський режим не зазіхав на чужі території» і не був окупантом своїх сусідів.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на Майдані Незалежності проходить Народне віче.