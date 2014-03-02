Турчинов призначив нового голову Вінницької ОДА

Виконувач обов`язків Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов своїм указом № 191/2014 звільнив Івана Мовчана з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації.

Зазначається, що Мовчана звільнено відповідно до статей 112 та 118 Конституції України. Читайте такожТурчинов призначив Валерія Гелетея начальником УДО Іншим своїм указом № 192/2014 Турчинов відповідно до статей 112 та 118 Конституції України призначив Анатолія Олійника на посаду голови Вінницької обласної державної адміністрації. Обидва укази оприлюднено офіційним Інтернет-представництвом В.о. Президента України.

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