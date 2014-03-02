Міноборони: повідомлення про відхід кораблів ВМС України з Севастополя є дезінформацією спецслужб

Про це УНІАН повідомили в Управління преси та інформації МОУ.

"Управління преси та інформації Міністерства оборони України офіційно заявляє, що дана інформація не відповідає дійсності та є провокацією, підготовленою “фахівцями” іноземних спецслужб для дестабілізації обстановки на території Автономної Республіки Крим", - йдеться у повідомленні.

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"Усі кораблі Військово-морських сил Збройних сил України, які перебувають у своїй головній базі у Севастополі, не полишали Севастопольської бухти. Особовий склад дислокованих на території Криму військових частин Збройних сил України, заблокованих озброєними особами, зберігає спокій і намагається шляхом переговорів не допустити кровопролиття. Вимоги скласти зброю військовослужбовці Збройних сил України виконувати відмовляються", - зазначили в Управлінні інформації.