Турчинов змінив ще шістьох губернаторів

Виконуючий обов`язки Президента України, Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов призначив Володимира Шандру головою Київської областної державної адміністрації, звільнивши з посади Анатолія Присяжнюка.

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Відповідний текст указів оприлюднено на офіційному сайті в.о. Президента України.

Як відомо, за часів президентства Віктора Ющенка Шандра обіймав посаду міністра з надзвичаних ситуацій України.

Аналогічним указом Турчинов звільнив Олександра Ледиду з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації і призначив на його місце Валерія Лунченка.

Також в. о. президента призначив Олександра Петіка на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації замість Андрія Ніколаєнка.

Іншим своїм указом Олександр Турчинов призначив Михайла Болотських головою Луганської обласної державної адміністрації, звільнивши з цієї посади Володимира Пристюка.

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Виконувач обов`язків Президента також звільнив Олега Сала з посади голови Львівської обласної державної адміністрації і на його місце призначив Ірину Сех

Згодом на сайті в. о. Президента з'явилася інформація про звільнення Василя Чуднова з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації і призначення на його місце Андрія Троценка.