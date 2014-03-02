У Криму захопили штаби прикордонників, знищені вузли зв'язку
Велика кількість невідомих осіб штурмом взяла штаби Азово-Чорноморського регіонального управління та Сімферопольського прикордонного загону Держприкордонслужби.
Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, нападники виламали всі двері, знищили автоматизовані робочі місця та засоби зв`язку. Першочергово ними було знищено вузол зв’язку. Кімнати зберігання зброї були зачинені і прикордонники не допустили захоплення зброї.
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Загострення ситуації розпочалося о 14.14, коли до Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби під’їхали люди в цивільному одязі і демонстративно почали екіпіруватися в бронежилети та шоломи. Невдовзі до них приєдналася група озброєних військовослужбовців Росії, які прибули на автомобілях «Камаз» та «Урал».
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Наразі тривають переговори, прикордонники вимагають від нападників залишити будівлю регіонального управління та прикордонного загону.