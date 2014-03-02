Голова Чернігівської облради заявив про рух військових поблизу російського кордону

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на позачерговій сесії обласної ради.

За словами Звєрєва, він володіє більшою інформацією, але не може її оприлюднити, посилаючись на таємницю.

Між тим, один з депутатів обласної ради Віктор Лабазов сказав, що у прикордонному пункті „Сеньківка” з російської сторони до українського кордону час від часу наближається танк, а потім розвертається і рухається у зворотній бік.

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Звєрєв поінформував, що сьогодні відбулося засідання оперативного координаційного штабу. Посилено охорону певних об’єктів, зокрема, газових сховищ, радіолокаційної станції, трьох складів боєприпасів, на одному з яких є снаряди „земля-повітря”.

На завтра призначено засідання штабу територіальної оборони, який скликає військовий комісар, для відпрацювання заходів на потребу ситуації.

Разом з тим, голова обласної ради повідомив, що у регіоні поки немає мобілізації військовозобов’язаних. „Мобілізація оголошується штабом територіальної оборони. В області оголошено 10-денні збори. Не мобілізація йде, а 10-денні збори”, - сказав Звєрєв.