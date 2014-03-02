Прикордонники заявляють, що штаби управлінь у Криму перебувають під їх контролем

Також повідомляється, що незважаючи на дуже гостре протистояння в Сімферополі з російським спецназом вони продовжують виконувати завдання з охорони державного кордону, забезпечують пропуск громадян через пункти пропуску.

Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

«Сьогодні спецпідрозділи Росії за участю офіцерського складу та генералів ФСБ РФ здійснили спробу силового захоплення штабу Сімферопольського загону та адміністративної будівлі Азово-Чорноморського регіонального управління. Операція російськими військовими була ретельно спланована, завчасно виведені з ладу системи управління і зв'язку, для прикриття були задіяні снайпери. Під час штурму нападники виламали двері, частково знищили автоматизовані робочі місця і вимкнули зв'язок.

Прикордонники загону стримували нападників, і не допустили їх до кімнати зберігання зброї і до основних комунікацій», - наголошується в повідомленні.

«Тепер в регіональному управлінні та загоні триває силове протистояння. Фахівці російського спецназу здійснюють психологічний тиск на прикордонників і в ультимативній формі вимагають підкоритися новому керівництву АР Крим», - повідомили в прес-службі.