Генеральна прокуратура запобігла спробі нелегітимної зміни прокурора Криму

Про це сказав в.о. Генерального прокурора України Олег Махніцький в ефірі ток-шоу "Шустер Лайф" на Першому національному.

Він нагадав, що приміщення прокуратури захоплено і ситуація дуже складна.

За словами Махніцького, сьогодні була спроба нелегітимної влади Криму призначити нового прокурора з числа працівників прокуратури. Однак після попередження з боку генерального прокурора про те, що всі дії працівників прокуратури будуть оцінюватись на відповідність закону, цей працівник відмовився отримати таку посаду.

Генеральний прокурор зауважив, що не зважаючи на складні умови роботи, прокуратура Криму працює й фіксує всі порушення закону, в тому числі створення незаконних структур, спроб переманити на бік злочинців працівників правоохоронних органів.