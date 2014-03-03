Обама і Кемерон вважають неприйнятними дії Росії у Криму
04:22, 03 березня 2014Політика
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Президент США Барак Обама та прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон вважають, що дії Росії на території Криму є неприйнятними
Обама і Кемерон вважають неприйнятними дії Росії у Криму / REUTERS
До такого висновку політики дійшли під час телефонної розмови вчора, 2 березня, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на британське видання "Mirror".
Обама та Кемерон попередили Володимира Путіна, що якщо російські війська не покинуть територію Криму протягом найближчих годин, Росію стикнеться з "суттєвими втратами".
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Політики також погодились, що для деескалації конфлікту потрібен безпосередній діалог України з Росією.
Нагадаємо, 2 березня, канцлер Німеччини Ангела Меркель звинуватила президента Росії Володимира Путіна у порушенні міжнародних договорів через здійснення «неприпустимої інтервенції» в Україну.
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