Обама і Кемерон вважають неприйнятними дії Росії у Криму

До такого висновку політики дійшли під час телефонної розмови вчора, 2 березня, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на британське видання "Mirror".

Обама та Кемерон попередили Володимира Путіна, що якщо російські війська не покинуть територію Криму протягом найближчих годин, Росію стикнеться з "суттєвими втратами".

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Політики також погодились, що для деескалації конфлікту потрібен безпосередній діалог України з Росією.

Нагадаємо, 2 березня, канцлер Німеччини Ангела Меркель звинуватила президента Росії Володимира Путіна у порушенні міжнародних договорів через здійснення «неприпустимої інтервенції» в Україну.