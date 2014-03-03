МВС Росії кличе українських міліціонерів на роботу з умовою оформлення громадянства

07:45, 03 березня 2014
Політика
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МВС РФ готове взяти на роботу міліціонерів з України.

Россия зовет украинских милиционеров на работу

МВС Росії готове прийняти на службу українських міліціонерів, повідомляє РИА Новости з посиланням на відомство.

"Територіальні підрозділи МВС Росії готові прийняти на службу осіб, які залишили територію України, в тому числі проходили службу в українській міліції. Для цього співробітникам міліції, які бажають продовжити службу в підрозділах Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, необхідно буде в установленому порядку оформити російське громадянство", - йдеться в повідомленні.

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Раніше столичний главк МВС РФ повідомив, що московська поліція готова сформувати батальйон з бійців "Беркута", а також надати їм житло у службовому гуртожитку.

Нагадаємо, що днями Арсен Аваков, на якого парламент України тимчасово поклав виконання обов'язків міністра внутрішніх справ своїм наказом розформував підрозділ спеціального призначення МВС "Беркут", яке протистояло мітингувальникам.

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