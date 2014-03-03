Інтелігенція Білорусі вимагає від влади виступити проти агресії Росії в Україні

Рада білоруської інтелігенції вимагає від уряду Білорусі висловитися проти агресивної політики Росії стосовно українського народу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, у зверненні інтелігенції зазначається: «Незалежність України, свобода наших братів-українців під загрозою. Дозвіл Ради федерації Федеральних зборів Російської Федерації на використання російських Збройних сил на території України несе велику загрозу усім народам Європи. Ми, представники білоруської інтелігенції, висловлюємо рішучий протест проти спроб збройного втручання Росії у внутрішні справи України і вимагаємо від керівництва Росії відмовитися від своїх імперських домагань і терміново відкликати своїх військових з української території».

Також із заявою «Руки геть від України» виступив центральний комітет Білоруської соціал-демократичної партії («Грамада»).

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Члени партії заявили, що вважають чинну владу України на чолі з в.о. Президента Олександром Турчиновим єдиним легітимним керівництвом України; дії російських властей – неадекватними, які не відповідають низці міжнародних зобов'язань, а також такими, що направлені на задоволення імперських амбіцій.

Білоруські політики виступають за територіальну цілісність України і повагу волевиявлення українського народу.

«Вимагаємо від уряду Білорусі не ставати на бік Росії, не допустити втручання у конфлікт між сусідніми державами і негайно розглянути питання про виведення російських військових баз з території Білорусі, перебування яких є потенційною загрозою для білоруських громадян і цілісності нашої країни», - зазначається у заяві.