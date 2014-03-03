Країни G-7 зобов’язались забезпечити фінансову підтримку Україні - заява

Міністри фінансів країн «Великої сімки» зобов’язались забезпечити потужну фінансову підтримку України. Про це йдеться у їхній спільній заяві, опублікованій на сайті Міністерства фінансів Німеччини.

«Ми уважно стежимо за ситуацією в Україні. Перехід до нової влади в Україні пропонує унікальну можливість запровадити вкрай необхідні ринкові реформи, які відновлять фінансову стабільність, розкриють економічний потенціал і дозволять громадянам України ефективніше досягати своїх економічних прагнень», - йдеться у заяві.

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Також її автори зазначають: «Ми об’єднані зобов’язанням забезпечити сильну фінансову підтримку Україні. Зокрема ми погоджуємося, що Міжнародний валютний фонд залишається найкраще підготовленою установою, щоб допомогти Україні вирішити свої нагальні економічні виклики через політичні консультації та фінансування, зосереджене на необхідних реформах».

Крім цього міністри фінансів G-7 вітають те, що МВФ направляє цього тижня делегацію в Україну для початку технічних та політичних дискусій з українською владою.

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«Підтримка МВФ матиме вирішальне значення у розкритті додаткової допомоги від Світового банку, інших міжнародних фінансових інститутів, ЄС і двосторонніх джерел. Ми також схвалюємо мобілізацію швидкої технічної допомоги для підтримки України у вирішенні макроекономічних та антикорупційних завдань. Ми вітаємо участь інших зацікавлених членів міжнародного співтовариства», - наголошується у заяві.