У Донецьку агресивні мітингувальники зламали металеві грати і увірвалися у двір облради
У Донецьку агресивні мітингувальники зламали металеві грати і увірвалися у двір обласного ради, де тільки що закінчилася сесія.
Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники кричать «Міліція з народом!», «Росія!».
Журналісти залишаються у заблокованій будівлі облради (будівля облдержадміністрації).
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на позачерговій сесії Донецької обласної ради головою облради обрано Андрія Шишацького, який до 1 березня був головою Донецької облдержадміністрації.
3 березня У Донецьку представники проросійських мітингувальників виступили на сесії облради і вимагали визнати нелегітимність чинної влади у Києві.
Під час обговорення кандидатури Андрія Шишацького на посаду голови облради, у сесійній залі з'явилися представники проросійських мітингувальників.
Так, Павло Губарєв, який назвав себе командиром громадського руху «Народне ополчення Донбасу», попросив виступити і зачитати вимоги учасників акції протесту перед будівлею облради. Він нагадав, що на мітингу 1 березня його було обрано «народним губернатором» Донецького регіону.
Серед вимог мітингувальників: невизнання Верховної Ради України як легітимного органу влади в країні; оголошення міськради єдиним органом влади в Донецьку, звільнення складу усіх силових органів, які підпорядковуються сьогодні Києву і обрання нових; визнання легітимності сьогоднішньої влади в Криму.