Туск пообіцяв закликати Європу чинити тиск на Росію

Західні держави повинні натиснути на Російську Федерацію для збереження миру в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду Польщі з посиланням на прем'єр-міністра Дональда Туска.

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"Буду закликати партнерів у Європі, аби тиск для утримання миру був не на Україну, а в першу чергу на Росію", - заявив Туск, коментуючи останні події у Криму.

Він закликав дати чіткий сигнал, що Європа та світ не будуть пробачати жодних актів агресії чи військової інтервенції, і наголосив на необхідності тиснути на тих, хто хоче порушити гарантії безпеки для України.

Туск зауважив, що планує добиватися проведення позачергового засідання Ради Європейського Союзу та НАТО через ситуацію в Україні.

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Голова уряду Польщі обговорював останні події в Україні як з польськими політиками, урядовцями та експертами, так і з лідерами Євросоюзу, зокрема з канцлером Німеччини і прем'єр-міністром Великої Британії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбудеться засідання Ради національної безпеки Польщі на тему останніх подій в Україні, у якій візьмуть участь польські високопосадовці та представники опозиції.

Польща є членом НАТО з 1999 року, а Євросоюзу - з 2004 року.