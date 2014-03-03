Україна посилила контроль на кордоні з Росією

У пунктах пропуску для автомобільного сполучення та місцевих пунктах пропуску з метою недопущення в'їзду в Україну з території Росії організованих груп, окремих осіб, які можуть брати участь у заходах екстремістського характеру на території України, проводиться посилений прикордонний контроль і відповідні заходи.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, під час перевірки документів у всіх громадян РФ прикордонники проводять опитування щодо мети запланованого перебування в Україні. Всі автотранспортні засоби, які в'їжджають в Україну, піддаються поглибленого огляду з залученням службових собак та необхідних технічних засобів прикордонного контролю.

Такі ж заходи проводяться в залізничних пунктах пропуску. Здійснюється опитування учасників міжнародного руху та поїзних бригад про категорії осіб, які, можливо, слідують для участі в заходах дестабілізаційного характеру. На перонах залізничних станцій, в межах пунктів пропуску (контролю) встановлюються додаткові режимні заходи, організовано взаємодію з лінійним відділом міліції на транспорті щодо можливості локалізації вірогідних конфліктних ситуацій. До заходів з посилення залучаються патріотично налаштовані члени добровільного громадського формування у порядку, визначеному Законом України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону».

У разі виявлення осіб, які надали неправдиві відомості про мету запланованого перебування в Україні, слідують для участі в різного роду масових заходах, а також причетні до участі у заходах по дестабілізації обстановки в Україні та інших підривних акціях, прикордонники забороняють в'їзд в Україну.

2 березня ввечері прикордонники Донецького загону не пропустили в Україну трьох громадян Росії.

Одного росіянина прикордонники перевірили в пункті пропуску «Іловайськ». Чоловік їхав поїздом з Єкатеринбурга в Сімферополь. Прикордонники з'ясували, що він є офіцером запасу морської піхоти Російської Федерації.

Ще двох росіян, які їхали в Україну на автомобілі «Тойота», затримали в пункті пропуску «Новоазовськ». Причиною заборони на пропуск стала відсутність коштів для перебування в Україні.

Також від жителів Сумської області надійшла інформація, що в суміжному пункті пропуску «Суджа» (РФ) російські прикордонники опитують громадян, які перетинають кордон. Росіян цікавила наявність у українських прикордонників стрілецького і бронетанкового зброї.