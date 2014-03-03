Одеська облрада відмовилася проводити референдум з федералізації (онлайн-трансляція)

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Як передає кореспондент УНІАН, більшість депутатів відмовилися розглядати це питання.

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Перед будівлею обласної ради зараз ще залишаються кілька сот мітингувальників. Вони вимагають розпочати засідання знову і нікого не випускають з будівлі.

Як пояснили УНІАН мітингувальники, раніше було побито чоловіка, який намагався повернути на флагшток Державний прапор України, який учасники мітингу зняли і повісили замість нього російський прапор.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі біля будівлі Одеської обласної ради (тут також розміщено облдержадміністрацію) зібралися учасники проросійського мітингу і висунули низку вимог. Вони прорвалися до будівлі облради, розбили скло на вхідних дверях будівлі, не випускали з будівлі депутатів, а також в.о. прокурора області Петра Ліщишина, повернувши його у будівлю в примусовому порядку. Крім того, під час мітингу було побито чоловіка.