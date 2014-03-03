У Криму батальйон морпіхоти відмовився підкорятися нелегітимному прем'єру автономії

«Завершилася зустріч Березовського та Аксьонова з морськими піхотинцями. Командування 1 ОБМП на чолі з Дмитром Делятицьким провело переговори з вищезгаданими особами. Дослівно "висловили зневагу Березовському, не піддалися на його підлі домовленості приєднатися до його армії Криму», - написав начальник кримського медіа-центру Міністерства оборони Владислав Селезньов на своїй сторінці в соцмережі «Фейсбук».

«Слава морській піхоті – цією фразою закінчили своє спілкування морпіхи з гостями, яких катає по Криму вертоліт морської піхоти ЧФ РФ», - додав він.

Раніше Селезньов повідомив, що вертоліт МІ-8 зробив обліт території батальйону морської піхоти України і підрозділів зенітно-ракетного полку у Феодосії.

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Як повідомляв УНІАН, будівлі Радміну і Верховної Ради Криму удосвіта 27 лютого захопили невідомі. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».

Пізніше 27 лютого парламент Криму на позачерговій сесії, за участю незначної кількості депутатів, відправив у відставку Радмін Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром АРК лідера партії «Російська єдність» Сергія Аксьонова.

1 березня виконувач обов'язків Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов видав указ про незаконність обрання Аксьонова головою Радміну Криму.