Українські військові очікують другу спробу штурму штабу ВМС в Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

За його словами, сьогодні була здійснена перша спроба захоплення штабу українських ВМС озброєними людьми, і, за наявною інформацією, очікується ще одна спроба.

Перебийніс зазначив, що спецпідрозділи російських військ продовжують спроби захоплення військових і прикордонних об'єктів у Криму, ставлячи українським військовослужбовцям ультиматуми про добровільну здачу впродовж трьох годин або до 18.00 сьогодні.

Крім того, оперативні співробітники ФСБ Росії, одягнені у цивільний одяг, які прибувають до або після захоплення органів управління, здійснюють фільтраційні заходи, активно ведуть спроби вербування персоналу, в ультимативній формі вимагають персональні дані оперативних співробітників, а також висувають наполегливі пропозиції щодо співпраці, здійснюють погрози щодо неможливості залишатися у Криму в разі відмови від таких пропозицій, роблять спроби підкупу.

Але, заявив Перебийніс, військовослужбовці продовжують виконувати свої функції, прикордонники відстежують надводну обстановку, контролюють проводку суден, незважаючи на умисне нищення органів зв'язку, систем управління.

За його словами, триває збір інформації, зберігається контроль над ситуацією.