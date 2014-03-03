68% українців за те, щоб Україна і РФ були незалежними, але дружніми державами - опитування
68% українців переконані, що Україна і РФ мають бути незалежними, але дружніми державами – з відкритими кордонами, безвізовим режимом та відсутністю митного контролю.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" та Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
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Згідно з даними опитування, лише 12,5% українців вважають, що Україна і Росія повинні об'єднатися в одну державу.
Водночас 14,7% респондентів висловили переконання, що українсько-російські відносини повинні бути такими ж, як з іншими державами, - із закритими кордонами, візами, митницями.
При цьому на Сході України ідею об'єднання України та РФ в одну державу підтримали 25,8% опитаних, на Півдні — 19,4%, у Центрі - 5,4%, на Заході - 0,7%.
Разом з тим 72,2% респондентів у східних регіонах вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами — з відкритими кордонами, без віз і митниць. На Півдні такої думки дотримується — 63,8% опитаних, у Центрі — 69,7%, а на Заході — 66,7%.
У тому, що відносини України та РФ мають бути такими ж, як з іншими державами, — з закритими кордонами, візами, митницями, переконані 2% жителів східних областей, 10,5% жителів Півдня; 20,9% мешканців центральних областей і 24% респондентів на Заході.
Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом «Демократичні ініціативи ім.Ілька Кучеріва» та Київським міжнародним інститутом соціології з 8 по 18 лютого 2014 року. Методом інтерв’ю було опитано 2032 респонденти, що мешкають у всіх областях України, похибка не перевищує 2,2 %.